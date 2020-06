Covid-19

Os testes de despistagem à covid-19 que foram realizados a 27 bombeiros da corporação do Fundão deram todos negativo, informou hoje a Câmara do Fundão, no distrito de Castelo Branco.

Os testes foram realizados na sequência de casos de contágio por covid-19 em cinco pessoas da mesma família e cujo um dos elementos é colaborador dos bombeiros, o que levou a avançar com a testagem, como explicou em conferência de imprensa realizada no domingo o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes.

Esta situação também levou ao encerramento, "por precaução", do infantário de Aldeia Nova do Cabo e à realização de testes a todas as crianças e funcionários do espaço que era frequentado por duas crianças daquela família e que testaram positivo.