Actualidade

As principais autoridades da União Europeia (UE) e da China realizam hoje uma cimeira 'online', visando preparar uma reunião extraordinária cujo objetivo principal é a assinatura de um acordo de proteção do investimento.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe da política externa do bloco, Josep Borrell, vão realizar duas videoconferências, primeiro com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, e depois com o Presidente, Xi Jinping.

Não está planeada a emissão de uma declaração conjunta, mas os dois lados esperam avançar nas negociações por um acordo de investimento, apesar das discordâncias em outras matérias.