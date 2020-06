Actualidade

A agência de notação de risco S&P Global confirmou a classificação AAA/A-1+, a mais elevada, do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), com perspetivas estáveis, destacando o "papel fundamental" que a instituição desempenhará no apoio a África face à covid-19.

Em comunicado, a agência de rating sublinha o "perfil de risco financeiro muito forte" do BAB, bem como "a adequação muito forte do capital, o forte financiamento e liquidez, o apoio extraordinário dos acionistas e a adequação da sua governação e gestão".

A agência de rating registou o aumento de capital do BAD em 115 mil milhões de dólares (cerca de 103 mil milhões de euros), aprovado pelos acionistas em outubro de 2019, e o reaprovisionamento do Fundo Africano de Desenvolvimento, em dezembro de 2019. Com este aumento, o banco quase duplicou o seu capital social para 208 mil milhões de dólares (186,3 mil milhões de euros).