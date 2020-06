Covid-19

Três idosas com covid-19 oriundas do lar de Reguengos de Monsaraz onde foi detetado um surto da doença estão internadas no hospital de Évora, todas "estáveis", mas uma com "apoio de oxigénio", revelou hoje o presidente do município.

"Nós temos apenas três utentes no hospital", referiu à Lusa o presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz (Évora), José Calixto, explicando que a primeira idosa internada "está estabilizada, tranquila", e não está ventilada, mas necessita de "apoio de oxigénio e de cuidados diferenciados".

As outras duas utentes internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) suscitam "um nível de preocupação menor" e encontram-se "estáveis", mas, como tinham "alguns sintomas", ficam na unidade, indicou.