Actualidade

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses entregou hoje à administração do IPO de Lisboa 300 assinaturas a exigir a redução da carga horária e majoração de dias de férias de 400 enfermeiros da instituição que têm contrato individual de trabalho.

Em declarações aos jornalistas à entrada do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, Isabel Barbosa, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), explicou que, no total, são 500 os enfermeiros da instituição, 400 dos quais têm Contrato Individual de Trabalho (CIT) e, por isso, não têm as mesmas condições dos restantes, com Contrato de Trabalho em Funções Púbicas (CTFP).

"Os enfermeiros com contrato individual de trabalho na instituição exigem igualdade de direitos", afirmou a responsável, explicando que estes 400 profissionais do IPO exigem, "nomeadamente, a majoração dos dias de férias e a redução do horário de trabalho, que está prevista para quem tem contrato de trabalho em funções públicas e exerce na área da oncologia ou da psiquiatria".