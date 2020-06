Actualidade

A China pediu hoje ao primeiro-ministro do Canadá que "pare de fazer comentários irresponsáveis", depois de Justin Trudeau ter dito que a decisão de Pequim de acusar dois canadianos por espionagem foi uma retaliação pela detenção de uma executiva chinesa.

As acusações de espionagem "não têm nada a ver" com o caso da diretora financeira do grupo chinês Huawei, Meng Wanzhou, assegurou um porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China.

Meng foi detida em Vancouver a pedido dos Estados Unidos por alegadamente ter violado sanções contra o Irão.