Actualidade

O Ministério do Interior da Guiné-Bissau disse hoje que o dirigente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) Armando Correia Dias foi detido "em flagrante delito" na posse de armas de uso militar.

Em conferência de imprensa, o porta-voz do Ministério do Interior, Salvador Soares, explicou os contornos da detenção, no sábado, em Bissau, do empresário também conhecido por "N'dinho", que é membro do Comité Central do PAIGC.

"No dia 20 do corrente mês foi intercetado numa viatura, em que seguiam duas pessoas, o empresário Armando Correia Dias na posse de duas armas AKM, quatro carregadores e um punhal", afirmou o porta-voz do Ministério do Interior guineense.