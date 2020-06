Actualidade

O treinador João Henriques disse hoje que o Santa Clara vai apresentar uma equipa competitiva diante do líder Benfica, prevendo que a "incerteza" quanto ao vencedor se mantenha até ao fim do encontro da I Liga de futebol.

"[Temos] toda a confiança no nosso trabalho. Vamos fazê-lo bem, ser competitivos, vamos disputar o jogo com toda a certeza e o resultado final vai ser uma incerteza", declarou hoje o técnico dos açorianos, João Henriques, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, 'casa' do Santa Clara até final do campeonato, devido à pandemia de covid-19.

O treinador assumiu que a equipa terá se apresentar no seu "melhor" para vencer na terça-feira os atuais campeões nacionais, no embate da 28.ª jornada da prova.