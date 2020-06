Covid-19

O ministro da Cultura francês, Franck Riester, criticou hoje as concentrações de milhares de pessoas no domingo em algumas cidades do país por ocasião da Festa da Música, num contexto de pandemia, e pediu "responsabilidade individual e coletiva".

"Permitimos que se realizasse esta festa, mas pedimos responsabilidade, individual e coletiva. Globalmente, foram respeitadas as regras de segurança, mas houve quem não o fizesse. Lamentamos e deploramos", disse o ministro à imprensa em Paris.

A declaração é feita depois da polémica suscitada em França com imagens de centenas de milhares de pessoas, sobretudo em Paris, a assistir a concertos ao ar livre sem qualquer distanciamento e na maioria dos casos sem máscara.