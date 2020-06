Incêndios

A Proteção Civil alertou hoje a população para o perigo de incêndio florestal, em especial nas regiões do Sul e do interior Centro e Norte, devido à previsão para os próximos dias de tempo quente e seco.

Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) refere que são esperadas "condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais em especial nas regiões do Sul e do interior Centro e Norte" devido às previsões meteorológicas.

A ANEPC, citando as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), refere que estão previstos para as próximas 72 horas uma intensificação gradual do vento e uma subida da temperatura máxima, com maior incidência na região Sul e no Vale do Tejo.