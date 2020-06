Covid-19

Recuperação e dinamização da economia, forte aposta na inserção social e estímulo à inclusão de grupos mais vulneráveis são algumas dos aspetos que o maior partido da oposição cabo-verdiana (PAICV) quer ver no Orçamento Retificativo para 2020.

As propostas foram avançadas hoje à imprensa, na cidade da Praia, pela presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, após um encontro com o Governo, que está a realizar audições para apresentar a proposta do Orçamento do Estado Retificativo para 2020, antes de este seguir para o parlamento.