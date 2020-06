Actualidade

António Victorino d'Almeida, António Pinho Vargas, Inês Badalo e Sérgio Azevedo são alguns dos compositores que participam num projeto da Bienal Internacional de Arte de Cerveira, com obras coletivas criadas à distância, devido à covid-19, divulgou hoje a fundação.

Em causa está o projeto artístico "De Casa para Um Mundo", hoje anunciado pela Fundação da Bienal de Arte de Cerveira (FBAC), e que fará parte do programa da edição 2020, a XXI Bienal Internacional de Arte de Cerveira, que decorrerá de 01 de agosto a 31 de dezembro, naquele concelho do distrito de Viana do Castelo, com o tema "Diversidade - Investigação. O Complexo Espaço da Comunicação pela Arte".

No comunicado hoje enviado às redações, a Fundação da Bienal de Arte de Cerveira (FBAC) adianta que, no "total, serão apresentadas 15 obras de 15 escritores + 15 artistas plásticos, as quais serão acompanhadas de pequenas composições de 15 músicos, colocando em diálogo criadores que não se podem encontrar, mas que podem comunicar através da arte".