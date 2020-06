Actualidade

O treinador do Boavista, Daniel Ramos, disse hoje que a sua equipa "vai lutar pelo melhor resultado" no dérbi com o FC Porto, na terça-feira, da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Se conseguirmos ser uma equipa idêntica à que esteve presente nos últimos jogos depois da retoma, certamente será uma equipa a criar dificuldades aos FC Porto e a discutir o resultado", afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

O treinador observou que "não foram muitos" os dias para preparar a partida com o rival portuense, pois o Boavista teve menos dois dias para o fazer, mas disse ter visto "uma equipa confiante, alegre e com jogadores disponíveis".