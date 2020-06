Actualidade

Os acionistas da Impresa aprovaram hoje todos os pontos na ordem de trabalhos, incluindo a proposta de remuneração variável, tendo o 'chairman', Francisco Pinto Balsemão, e o presidente executivo, Francisco Pedro Balsemão, renunciado ao recebimento da mesma.

Os acionistas da Impresa reuniram-se hoje, em assembleia-geral, com cinco pontos na ordem de trabalhos, entre os quais a declaração referente à política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade.

"Após a votação, tanto o presidente do Conselho de Administração [Francisco Pinto Balsemão] como o administrador delegado [Francisco Pedro Balsemão], considerando a situação atual do país, resultante da pandemia da covid-19, declararam renunciar ao recebimento da remuneração variável constante da declaração da Comissão de Remunerações", lê-se no comunicado da Impresa enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).