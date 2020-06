Actualidade

O Município de Figueiró dos Vinhos anunciou hoje que garantiu apoio para dois projetos de saneamento no valor de 5,7 milhões de euros, no âmbito da APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior.

Numa nota de imprensa, a Câmara de Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, informa que foram assinados os contratos de financiamento das candidaturas "Fecho de Sistemas de Saneamento de Águas Residuais", com um valor de investimento de 5.739.094 euros.

Estes projetos, submetidos ao Portugal 2020, concretamente ao POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), vão permitir "aumentar a taxa de cobertura de saneamento (esgotos) existente, passando dos atuais 29% para, aproximadamente, 66%, o que significa, desta forma, mais do que duplicar a taxa de cobertura do concelho com saneamento básico", refere a mesma nota.