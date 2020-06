Actualidade

O PSI20, principal índice da bolsa portuguesa, encerrou hoje a perder 1,06% para 4.414,20 pontos, com as ações dos CTT a descerem quase 4%, acompanhando a tendência das principais praças europeias.

Dos 18 títulos cotados no índice principal, 15 encerraram no 'vermelho', duas inalteradas (Sonae Capital e Ibersol) e apenas uma em terreno positivo (NOS).

Os CTT lideraram as perdas, com as ações a desvalorizarem-se 3,89% para 2,10 euros.