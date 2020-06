Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras e Energia (Site-Norte) voltou hoje a exigir a nacionalização da Efacec, para por a empresa "ao serviço do país", e a garantia pelo Governo da manutenção dos postos de trabalho.

"Todo o país concorda que a Efacec é uma empresa estratégica, altamente tecnológica e essencial para Portugal. Exigimos que o Governo proceda ao controlo público do grupo Efacec e à sua integração no setor empresarial do Estado", sustenta o sindicato num comunicado distribuído hoje aos trabalhadores da empresa.

Para o Site-Norte, tal como já defendeu numa reunião em 30 de janeiro passado com os secretários de Estado da Economia e do Trabalho, "a empresa deve ser posta ao serviço do país".