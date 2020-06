Covid-19

O Beast - Festival Internacional de Cinema do Porto, dedicado a filmes da Europa de Leste, foi hoje adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19, anunciou a organização na rede social Facebook.

"Devido à situação epidemiológica deste ano, às restrições de viagens e por razões de segurança relacionadas com a organização de eventos em massa, a quarta edição do Beast foi adiada até 2021", pode ler-se no comunicado divulgado pela organização, acompanhado de uma imagem com a inscrição "março 2021".

A realização do festival estava previstas para os dias 30 de setembro a 04 de outubro deste ano.