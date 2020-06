Actualidade

O dirigente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) Armando Dias, acusado de posse ilegal de arma de fogo, só será ouvido pelo Ministério Público na terça-feira, disse hoje o seu advogado.

Suleimane Cassamá disse que Armando Correia Dias, membro do comité central do PAIGC e mais conhecido por "N'Dinho", foi reconduzido para as celas da polícia, depois de ter estado algumas horas na vara criminal do Ministério Público, de onde saiu sem ser ouvido por um delegado, conforme estava previsto.

O advogado adiantou que o magistrado sorteado para ouvir Armando Dias comunicou que estava doente e que não compareceria ao serviço e que o caso poderia ser entregue, por sorteio, a um outro delegado, mas assim não aconteceu, frisou.