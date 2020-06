Covid-19

A Itália registou 23 mortes nas últimas 24 horas, o que eleva para 34.657 o total de óbitos associados à covid-19, o número mais baixo de vítimas mortais desde o início de março, indicou hoje a Proteção Civil italiana.

Segundo a Proteção Civil, o número de mortes está "em linha" com as 24 registadas domingo, enquanto registou, no mesmo período, 218 novos casos de contágio, fazendo subir o total para 238.720 desde o início da pandemia do novo coronavírus - o primeiro caso foi detetado a 21 de fevereiro.

A instituição sanitária italiana salientou que o total de vítimas mortais é o mais baixo desde o início da crise, mais concretamente a 02 de março, quando os números de mortes e de contágios começaram a crescer significativamente no país.