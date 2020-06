Covid-19

A edição de 2021 dos Globos de Ouro, os prémios norte-americanos de cinema e televisão, foi agendada para 28 de fevereiro, avançando no calendário habitual, à semelhança do que aconteceu com os Óscares, foi hoje anunciado.

A cerimónia dos Globos de Ouro, uma iniciativa da Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood (EUA), decorre habitualmente em janeiro, e tem sido considerada uma das antecâmaras do anúncio dos nomeados dos Óscares.

Sem dar mais explicações, a organização dos Globos de Ouro marcou a 78.ª edição para 28 de fevereiro, em Los Angeles, Califórnia, com apresentação das atrizes Tina Fey e Amy Poehler.