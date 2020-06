Actualidade

A poeta e ensaísta canadiana Anne Carson, distinguida em Espanha com o Prémio Princesa das Astúrias para as Letras 2020, tem dois livros editados em Portugal, "A beleza do marido" e "Autobiografia do Vermelho".

Considerada pelo júri do prémio um dos "mais destacados escritores do presente", que "atingiu níveis de intensidade intelectual e solvência que a colocam entre os mais destacados escritores" da atualidade, a poeta, ensaísta, tradutora e professora de clássicos canadiana, que completou no domingo 70 anos de idade, permanece praticamente ausente do mercado livreiro português.

Multipremiada e com vasta bibliografia, está representada em Portugal por dois títulos publicados pela (não) edições, na sua coleção Traditore: "Autobiografia do Vermelho", publicado em 2017, com tradução de João Concha e Ricardo Marques, e "A beleza do marido", publicado em 2019, traduzido por Tatiana Faia.