Actualidade

O primeiro-ministro português reúne-se na terça-feira, por videoconferência, com a chanceler alemã, Angela Merkel, e com o seu homólogo da Eslovénia, Janez Jansa, para preparar as prioridades das três próximas presidências rotativas da União Europeia.

Fonte do executivo nacional adiantou à agência Lusa que a reunião entre os chefes dos governos de Portugal, da Alemanha e da Eslovénia terá início pelas 10:00 (hora de Lisboa) e deverá ter a duração de uma hora.

A Alemanha assume a presidência rotativa da União Europeia a partir de julho próximo, substituindo a Croácia, seguindo-se Portugal em 01 de janeiro de 2021 e a Eslovénia em 01 de julho de 2021.