Covid-19

(CORREÇÃO DO TÍTULO E AO LONGO DO TEXTO) Lisboa, 22 jun 2020 (Lusa) - O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa informou hoje que identificou quatro novos casos de covid-19, dois doentes e dois profissionais.

Dos dois doentes diagnosticados com covid-19, um estava a ser assistido no serviço de hematologia e foi transferido para Santa Maria e o outro é um doente do serviço de oncologia médica que estava a ser assistido em regime de ambulatório e que se encontra no domicílio. Os dois profissionais são enfermeiros.

Segundo um comunicado do IPO, a estes casos acrescem três doentes que foram assistidos no serviço de hematologia e tiveram alta, tendo posteriormente sido identificados como casos positivos de infeção com o novo coronavírus ao serem testados nos hospitais da área de residência - em Faro, Évora e Covilhã - no quadro do processo de rastreio de contactos.