Covid-19

As visitas aos lares de idosos na "maioria das instituições dos concelhos circundantes" a Reguengos de Monsaraz, onde existe um surto de covid-19, foram suspensas nos últimos dias, revelou hoje a União Distrital das IPSS de Évora.

O presidente da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social (UDIPSS) de Évora, Tiago Abalroado, contactado pela agência Lusa, indicou que a situação se verifica em "Reguengos de Monsaraz" e "nos concelhos mais próximos" deste município, como "Mourão, Redondo, Évora ou Viana do Alentejo".

O responsável explicou que, devido ao surto de covid-19 detetado no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), em Reguengos de Monsaraz, na quinta-feira, "a maioria das instituições" com lares de idosos nestes concelhos vizinhos "terá dado um passo atrás" e voltou a suspender as visitas.