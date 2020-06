Covid-19

A França deu hoje conta de uma nova diminuição do número de doentes com covid-19 nos cuidados intensivos, indicando que irá reforçar a vigilância no território ultramarino da Guiana Francesa, onde o vírus circula de forma intensa.

As autoridades sanitárias francesas referiram que estão hospitalizados 9.693 pacientes infetados com o novo coronavírus, dos quais 701 estão nas unidades de cuidados intensivos, menos 26 do que na passada sexta-feira.

Nas últimas 24 horas foram detetados mais 142 novos casos, referiram as autoridades, que sublinharam que a maioria dos contágios continua a concentrar-se no norte e leste do país, bem como na região de Paris.