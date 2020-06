Açores/Mau tempo

O Governo dos Açores anunciou hoje que as obras de requalificação do porto do Boqueirão, na ilha do Corvo, danificado na sequência da passagem das tempestades Kyllian e Lorenzo, vão arrancar no próximo mês de julho.

O anúncio foi feito pelo presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, no próprio porto do Boqueirão, a propósito da visita estatutária do executivo açoriano à mais pequena ilha do arquipélago.

"A obra inicia-se no mês de julho, no mês sete, e tem um prazo de cerca de 150 dias", declarou o líder do governo açoriano, salientando que as obras "ascendem os 150 mil euros".