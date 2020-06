Actualidade

O treinador do Benfica, Bruno Lage, convocou hoje 23 jogadores para a receção de terça-feira ao Santa Clara, a contar para a 28.ª jornada da I Liga Portuguesa de futebol, com André Almeida de regresso e Jardel ainda lesionado.

O defesa-central e um dos 'capitães' de equipa continua a constar do boletim clínico divulgado pelas 'águias', a contas com uma rotura muscular na região posterior da coxa esquerda, a par do espanhol Grimaldo, com uma lesão no joelho esquerdo, e David Tavares, com covid-19.

Em sentido inverso, o lateral-direito André Almeida regressa aos convocados, após cumprir um jogo de castigo na ronda anterior.