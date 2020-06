Actualidade

Mais de 70 operacionais estão a combater um incêndio numa fábrica de gazes hidrófilas, no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, que deflagrou ao início da noite de hoje, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do (CDOS) do Porto, os bombeiros foram chamados para um incêndio na fábrica ADA Fios, que "ainda está em curso".

A informação disponível na página da ADA Fios na internet dá conta de que esta empresa é especializada na produção de gazes hidrófilas hospitalares.