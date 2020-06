Actualidade

O Portimonense venceu hoje na receção ao Marítimo 3-2, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, e reduziu para quatro pontos a desvantagem em relação à primeira equipa acima da linha de despromoção.

Os algarvios, que continuam sem perder desde que o campeonato foi retomado - duas vitórias e dois empates -, continuam a recuperar pontos e hoje venceram com golos de Tabata (24 minutos), Aylton Boa Morte (39) e Hackman (58), tendo o Marítimo ainda chegado a reduzir para 2-1 e 3-2, as duas vezes através de Rodrigo Pinho (52 e 90+4).

Com esta vitória, o Portimonense mantém a 17.ª e penúltima posição, agora com 24 pontos, menos quatro do que Paços de Ferreira (16.º) e Marítimo (15.º), as equipas logo acima da linha de despromoção.