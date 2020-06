Actualidade

Os acionistas da Teixeira Duarte decidiram reter os resultados do exercício de 2019 na empresa, afetando-os a reservas, segundo comunicado colocado no sítio da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, os 7.878.767,21 euros ficam na empresa e não são distribuídos, em todo ou parte, aos acionistas, segundo a deliberação unânime da assembleia-geral hoje reunida.

O encontro contou com a participação de acionistas titulares de 66,54% do capital social e dos direitos de voto, segundo o comunicado.