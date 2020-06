Covid-19

Os homicídios e crimes comuns diminuíram em maio no estado brasileiro do Rio de Janeiro, mas aumentaram as agressões físicas e sexuais a mulheres nas suas próprias casas, num momento de pandemia do novo coronavírus.

Segundo dados divulgados na segunda-feira pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro, no mês passado, em pleno confinamento social, 67% das vítimas de violência física foram mulheres (59,9% em 2019) e 69,6% sofreram agressões sexuais (57,0% em 2019).

No entanto, a taxa de homicídios diminuiu, passando de 345 para 273 no quinto mês do ano, número 21% inferior ao registado em maio de 2019.