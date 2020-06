Actualidade

O incêndio que deflagrou ao início da noite de segunda-feira numa fábrica de gazes hospitalares no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, continua ativo em mais de metade das instalações, disseram hoje os bombeiros.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, em declarações à Lusa pelas 00:50, o incêndio, "neste momento, está ativo em mais de 50%" da fábrica ADA Fios e a carga térmica do fogo no interior do edifício estava a dificultar o combate às chamas.

Contudo, houve uma "janela de oportunidade" e os bombeiros estão a tentar colocar equipas no interior da fábrica para combater o fogo.