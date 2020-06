Venezuela

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pediu mais pressão internacional e sanções contra o regime da Venezuela, considerando que têm sido muito insuficientes, numa entrevista na segunda-feira.

Luis Almagro disse, numa entrevista ao instituto Brookings, que será "impossível controlar as atividades criminosas do regime sem impor sanções" ou sem "ações políticas e diplomáticas fortes" aplicadas por todos os países em torno da Venezuela.

As "sanções são necessárias e têm a possibilidade de colocar o regime sob pressão, mas não têm sido de modo algum suficientes e nem de todo o lado", considerou o diplomata uruguaio, que foi reeleito em março, no fim do primeiro mandato, para liderar a OEA por mais cinco anos.