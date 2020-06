Actualidade

Pelo menos 15 pessoas foram assassinadas na comunidade indígena Ikoots San Mateo del Mar, no estado mexicano de Oaxaca, no sul do país, informaram na segunda-feira as autoridades locais.

"Uma tragédia sem precedentes aconteceu ontem [domingo] à noite", afirmou o município de San Mateo del Mar num comunicado em que deu conta do homicídio de 15 pessoas na cidade de Huazantlán del Río, torturadas e queimadas vivas.

As autoridades locais informaram que duas mulheres e 13 homens foram "torturados e queimados vivos" por defenderem o direito a manifestarem-se, após denunciarem uma suposta detenção ilegal ocorrida dias antes.