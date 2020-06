Covid-19

O México registou 759 mortes devido à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 22.584, informaram as autoridades sanitárias.

Além destes óbitos, há ainda 1.874 mortes suspeitas que aguardam o resultado de testes laboratoriais.

Desde o início da pandemia no México, em fevereiro, o país contabilizou 185.122 casos confirmados com o novo coronavírus, com 4.577 novas infeções só nas últimas 24 horas.