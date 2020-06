Actualidade

O Governo timorense fica completo na quarta-feira, pela primeira vez desde o início do seu mandato, há dois anos, com a tomada de posse na Presidência da República de 19 novos membros do executivo.

Depois da tomada de posse, prevista para as 16:30, hora local (08:30 em Lisboa), o Governo passará a ter um total de 43 membros, três dos quais assumem mais do que uma pasta, entre eles o primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, que fica com a tutela do Interior.

Além dos 19 novos membros do executivo, o primeiro-ministro vai tomar posse da nova pasta.