Covid-19

O Governo timorense vai manter algumas restrições nas fronteiras, incluindo limitações à entrada de estrangeiros e horários reduzidos, com medidas de controlo sanitário devido à covid-19, depois do fim do estado de emergência, na sexta-feira.

Fidelis Magalhães, ministro da Presidência do Conselho de Ministros, explicou à Lusa que, para isso, vão ser aprovadas alterações às leis do sistema de saúde e da imigração, que permitam continuar a atuar para minimizar os riscos de importação da doença.

"As alterações são à lei do sistema de saúde, para tornar claro as medidas de controlo sanitário já aprovadas pelo Governo e da imigração, principalmente em relação com a possibilidade de proibir entradas de estrangeiros ou encerrar temporariamente as fronteiras, quando necessário", explicou.