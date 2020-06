Actualidade

Uma associação de Macau ligada a projetos de arquitetura, liderada por um português, integrou uma aliança de organizações para melhorar o espaço urbano numa metrópole mundial de 70 milhões de habitantes que a China está a criar.

"O objetivo é muito claro: promover a qualidade do desenho urbano, planeamento urbano, da arquitetura da Grande Baía e fazer com que as populações e os governos deem mais valor à qualidade do planeamento urbano no desenvolvimento das cidades", disse à Lusa o presidente do CURB - Center for Architecture and Urbanism, o arquiteto Nuno Soares.

Na quarta-feira, a organização não-governamental criada em Macau em 2014 para promover pesquisa, educação, produção e disseminação de conhecimento nas áreas de arquitetura, urbanismo, design e cultura urbana integrou a fundação da Aliança de Designers Urbanos da Grande Baía (GBAUDA, na sigla em inglês).