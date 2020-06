Fake News

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e a agência Lusa lançaram um curso 'online' gratuito para dotar os portugueses de ferramentas que permitam navegar pelo 'mar de desinformação na web' e distinguir o que é jornalismo e informação fidedigna.

Cada vez que uma pessoa utiliza um computador ou um 'smartphone' é inundada por centenas, talvez até milhares, de conteúdos, mas parte desta informação não é fidedigna e há "notícias" que não o são. Foi com esta problemática em mente que a Lusa e o CNCS se juntaram para lançar hoje o curso "Cidadão Ciberinformado", com o intuito de ajudar as pessoas a perceber melhor o conceito de 'fake news' e de desinformação, e identificarem a veracidade de uma notícia ou de qualquer outro tipo de publicação digital.

É possível fazer a inscrição nesta formação através do 'link' https://lms.nau.edu.pt/register?course_id=course-v1%3ACNCS%2BCCI101%2B2020_T2&enrollment_action=enroll.