A realizadora brasileira Eliza Capai disse à Lusa não entender como é que o Brasil não saiu às ruas de forma "massiva" e "violenta" contra o racismo e violência policial, "problemas estruturais" do país.

Para Eliza, realizadora do filme documentário "Espero Tua (Re)volta" (2019), sobre as manifestações estudantis de São Paulo, é inconcebível que os brasileiros não tenham seguido os mesmos passos dos norte-americanos, que protestarem pela morte do afro-americano George Floyd, quando no Brasil morrem dezenas de crianças às mãos da polícia.

"Não consigo entender como é que o Brasil não saiu para as ruas, como em outros países. Há alguns movimentos a protestar neste momento, mas não entendo como isso não se tornou numa questão absolutamente massiva e, inclusive, violenta no Brasil. Porque, imaginem a raiva de crescer com medo, que se tornou rotina para a maioria da população brasileira que mora em comunidades carenciadas", disse a realizadora.