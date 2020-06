Actualidade

O Centro de Arte Contemporânea em Coimbra, que acolhe a Coleção BPN constituída por perto de duas centenas de obras, é inaugurado no Dia da Cidade, 04 de julho, foi hoje anunciado.

A Coleção BPN (ex-Banco Português de Negócios), que foi adquirida pelo Estado por cinco milhões de euros no início deste ano, passando a integrar a Coleção do Estado, fica instalada em Coimbra, no Centro de Arte Contemporânea, a criar na cidade, anunciou em janeiro a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

A criação do Centro de Arte Contemporânea de Coimbra foi formalmente aprovada, por unanimidade, pelo executivo municipal, na reunião de segunda-feira.