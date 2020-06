Covid-19

O volume do comércio mundial de mercadorias, que tinha diminuído 3% no primeiro trimestre, continuou a diminuir entre abril e junho, meses em que desceu 18,5%, segundo as previsões publicadas hoje pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

Os números confirmam que o segundo trimestre, em que foram impostos bloqueios maciços à Europa, à América e a outras regiões, está de acordo com as previsões para todo o ano emitidas pela OMC em abril último, que situam a queda do comércio mundial entre 13% e 32% em 2020.

A OMC sublinha que o declínio anual do comércio poderá ser em torno da previsão mais "otimista" (-13%) se se conseguir um aumento de 2,5% nos restantes dois trimestres do ano, embora os receios de uma segunda vaga da pandemia, de novas tensões comerciais e de outros fatores aumentem a incerteza, também para 2021.