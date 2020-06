Actualidade

O responsável pelo exército indiano, Manoj Mukund Naravane, começa hoje uma visita de dois dias às suas tropas posicionadas na região de Ladakh, na fronteira com a China, após confrontos que deixaram 20 soldados indianos mortos e 76 feridos.

"O responsável do exército visitará Ladakh para verificar a situação no campo, discutir a situação atual do impasse com os comandantes em terra, visitar postos avançados e interagir com as tropas destacadas", disseram as fontes das forças armadas sob anonimato.

A visita, que começará na tarde de hoje e durará até quarta-feira, será a primeira durante a atual crise nesta região indiana dos Himalaias, em cuja fronteira com a China ocorreu um confronto em 15 de junho entre militares indianos e chineses.