Actualidade

O primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, convocou hoje eleições antecipadas no país com objetivo de obter um novo mandato, apesar da pandemia do novo coronavírus, que causa a doença covid-19.

"A alternativa é aguardar o fim da pandemia de covid-19, mas não temos garantia de que a pandemia termine antes do fim do mandato deste Governo, em abril próximo, e foi por isso que decidi realizar agora a eleição geral", afirmou o primeiro-ministro de Singapura.

Lee disse, num discurso transmitido pela televisão, que aconselhou o Presidente do país a dissolver o parlamento.