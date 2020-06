Actualidade

Um investigador do Governo chinês alertou hoje que o destacamento militar "sem precedentes" dos Estados Unidos na região Ásia-Pacífico aumentou os riscos de um incidente entre as marinhas norte-americana e chinesa, alertou hoje.

"O destacamento militar dos Estados Unidos na região Ásia-Pacífico (...) não tem precedentes", afirmou Wu Shicun, diretor do Instituto Chinês para os Estudos do Mar do Sul da China.

"A possibilidade de um incidente militar ou acidente está a aumentar", alertou Wu, que advertiu que, "caso ocorra uma crise, as repercussões para as relações bilaterais serão catastróficas".