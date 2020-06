Covid-19

O governo da Renânia do Norte-Vestefália, o segundo maior estado da Alemanha e o mais populoso, decretou o confinamento do município de Gütersloh, depois de um surto de covid-19 num matadouro que provocou mais de 1.500 infeções.

O líder deste governo regional, Armin Laschet, anunciou hoje, em conferência de imprensa, que a população desta cidade deverá limitar os contactos apenas a uma pessoa de fora e aos habitantes da mesma casa.

Cinemas, ginásios e bares vão estar fechados, os jardins-infantis e as escolas já tinham fechado portas depois de conhecidas as proporções do surto num matadouro da empresa Tönnies, que provocou, até ao momento, cerca de 1.553 infetados com covid-19.