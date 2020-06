Moçambique/Ataques

O presidente da Renamo, principal partido da oposição moçambicana, pediu hoje o acolhimento nas comunidades dos guerrilheiros do braço armado da sua organização, desmobilizados no âmbito do processo de paz assinado com o Governo.

Ossufo Momade falava aos jornalistas numa "comunicação à nação por ocasião do dia da independência nacional".

"Este processo, mais conhecido por DDR [Desarmamento, Desmobilização e Reintegração], encara desafios como a aceitação e o acolhimento destes compatriotas pela sociedade, sem nenhuma discriminação nem hostilização por terem sido membros das forças da Renamo", afirmou.