Óbito/Pedro Lima

A cerimónia fúnebre do ator Pedro Lima, que morreu no sábado aos 49 anos, realiza-se hoje à tarde em Cascais, revelou a agência funerária Servilusa.

De acordo com a empresa, o velório público do ator decorrerá entre as 18:00 e as 19:00 de hoje no Hipódromo de Cascais, seguindo-se uma cerimónia no Centro Funerário de Cascais reservada à família.

O ator Pedro Lima foi encontrado sem vida no sábado, na Praia do Abano, em Cascais.