O Índice de Preços da Habitação (IPHab) cresceu 10,3% em termos homólogos no primeiro trimestre, mais 1,4 pontos percentuais do que no trimestre anterior, segundo dados hoje divulgados pelo INE, que sinalizam forte queda em março.

"O comportamento das vendas de habitações neste trimestre poderá ter sido condicionado pelas restrições impostas pelo estado de emergência, decretado a 19 de março, no contexto da pandemia covid-19", sinaliza o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Em janeiro e fevereiro de 2020, o número de transações registou aumentos de 9,4% e 3,5%, respetivamente, tendo-se invertido essa trajetória em março, com uma taxa de variação de -14,1%, refere.